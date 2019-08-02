В России автобус лоб в лоб столкнулся с фурой: много погибших

Пассажирский автобус под Ставрополем врезался в фуру. Вследствие этого 5 человек погибли и 18 получили травмы.

Авария произошла в ночь на 2 августа на на 420 километре трассы "Астрахань-Элиста-Ставрополь", пишет Апостроф.

Автор: apostrophe.ua По предварительным данным, Причиной ДТП могла стать усталость водителя

59-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. По предварительным данным, прчиною ДТП могла стать усталость водителя. На место аварии выехало руководство региона.

Среди погибших - водитель пассажирского автобуса. С 18 пострадавших 14 человек отправили в больницу. Среди них трое детей. Трое взрослых в реанимации.

Автор: apostrophe.ua По предварительным данным, Причиной ДТП могла стать усталость водителя

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Автобус ехал из Волгограда в Ставрополь.

В Винницком городском суде вынесли приговор обвиняемому 28-летнему молдаванину в смертельной аварии, которая произошла в феврале. Тогда погибло трое его пассажиров. Перед судом предстал мужчина, который за 3 недели до этой ужасной ДТП получил штраф за перевозку грузовым авто пассажиров в большем количестве, чем это предусмотрено автомобилем. Водительского удостоверения категории, позволяющей осуществлять пассажирские перевозки, мужчина не имел.