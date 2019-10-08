В роддоме умерла 27-летняя женщина

Наталья Киршак с мужем в Ивано-Франковском городском клиническом перинатальном центре. Женщина умерла, родив сына. Фото - facebook.com/lubchik.ser

В Ивано-Франковском городском клиническом перинатальном центре умерла 27-летняя Наталья Киршак. У женщины было кровотечение.

Без матери остался новорожденный сын. О смерти жены рассказал вдовец Lubko Tsutsiyak.

"Не хватит слов, чтобы описать свою боль и тоску за тобой. Ты была смыслом моей жизни. Подарила мне сына, а сама отошла к Богу. Я сделаю все для нашего сына, только никогда не смогу одного, заменить ему тебя. Ты была бы лучшей мамой в мире для своего малюсика, но Бог решил иначе. Люблю тебя сильно-сильно", - написал мужчина в Facebook.

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В перинатальном центре гибель роженицы пока не комментируют, пишет kurs.if.ua. Объяснили, точная причина смерти будет установлена ​​после вскрытия и необходимых экспертиз.

25-летняя Анастасия Дука 21 сентября умерла в реанимации Одесской областной больницы. Туда ее привезли из районного роддома в Татарбунарах. 15 сентября женщина родила второго сына Александра и впала в кому. Родные обвиняют медиков в халатности. Уже обратились в полицию.