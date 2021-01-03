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воскресенье, 03 января 2021 16:58

В роддом неизвестный подбросил озябшего младенца

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В роддом неизвестный подбросил озябшего младенца
В Сумах во роддом мужчина подбросил озябшего младенца. Фото: pixabay.com

В Сумах вчера, 2 января, около 11.00 в приемное отделение одной из больниц подбросили младенца.

У девочки диагностировали значительное переохлаждение, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Ребенка подбросил неизвестный мужчина. Его направили на обследование в областную детскую клиническую больницу. Предыдущим осмотром установлено, что у девочки острая гипотермия", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство и разыскивают родителей девочки.

В Оболонском районе Киева женщина на пороге своей квартиры нашла младенца. Чрезвычайное происшествие случилось вечером 30 декабря. Ребенка госпитализировали в Национальную детскую больницу "Охматдет".

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Дата
03
января

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