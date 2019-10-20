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воскресенье, 20 октября 2019 04:24

В результате ДТП погибла 11-летняя девочка

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В результате ДТП погибла 11-летняя девочка
В Хмельницком в ДТП погибла девочка. Фото: Сегодня

В результате ДТП в Хмельницком, по вине гражданина Турции, скончалась 11-летняя девочка.

Водитель Мерседеса сбил мотоцикл, который в неуправляемом состоянии отбросило в пострадавшую, стоявшую на тротуаре вблизи столкновения, в Facebook сообщает Полиция Хмельницкой области.

69-летний турок не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, в результате чего и произошла чрезвычайная ситуация.

"В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения в виде многочисленных переломов и был госпитализирован в травматологию", - говорится в сообщении.

Девочку с тяжелыми травмами в состоянии шока отправили в реанимационное отделение областной больницы, где она умерла.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Виновному в аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Раньше, в венгерском городе Ниредьгаза разбился микроавтобус Mercedes, в котором ехали украинцы. Пострадали 10 человек, из них шестеро - с тяжелыми травмами.

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