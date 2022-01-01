В результате давки в одном из храмов Кашмира погибли по меньшей мере 12 паломников. Более 10 человек получили ранения.
Об этом пишет Reuters. Согласно данным правоохранителей, в результате давки в святилище Мата Вайшно Дэви 14 человек были ранены.
Паника началась после того, как огромная толпа паломников пришла в храм, чтобы отпраздновать начало Нового года.
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"Чрезвычайно расстроен гибелью людей из-за давки в Мата Вайшно Дэви Бхаван",-заявил премьер-министр Нарендра Моди.
Полиция сейчас проводит расследование.
Румынские протестующие пытались прорваться в парламент во время протестов в столице страны Бухаресте. Так они пытались помешать депутатам сделать медицинский пропуск о вакцинации против Covid-19 обязательным для всех работников.
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