В реке на Житомирщине массово дохнет рыба

Дохлую рыбу обнаружили в реке Хомора.

На Житомирщине, в реке Хомора, снова обнаружили дохлую рыбу. 31 августа здесь уже фиксировали массовую гибель рыбы.

О происшествии сообщили общественные активисты и вызвали Государственную экологическую инспекцию.

"В ходе обследования бассейна реки Хомора наблюдали со стороны Хмельницкой области загрязнения воды, которая имела серый цвет неестественного характера. В частности, наблюдалось массовое скопление рыбы, которая находилась на поверхности воды и захватывала воздух. Это свидетельствует о низком уровне растворимого кислорода в воде", - информируют экологи.

Для дальнейшего исследования взяли пробы воды.

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По подсчетам экологов, причинен вред окружающей среде на 1 млн 240 тыс. 393 грн.

Материалы по загрязнению реки Хомора готовятся для направления в правоохранительные органы с целью приобщения к уголовному производству.

Напомним, Государственное агентство по водным ресурсам обнародовало "ТОП-100" крупнейших предприятий-загрязнителей за 2018.