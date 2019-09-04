В реке на Житомирщине массово дохнет рыба

 
Ексклюзивы
1/5
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1089
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1638
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5958
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 5787
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1728
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 783
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5328
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28467
Фото
Все фото
4
3
7
4
3
Мощный взрыв разрушил 3 дома
Мощный взрыв разрушил 3 дома
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
Яхта протаранила рыбацкую лодку: есть пострадавшие
Яхта протаранила рыбацкую лодку: есть пострадавшие
Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео
Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео
Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка
Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка
Видео
Все видео
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Участник событий 2 мая обстрелял иномарку и ограбил почту
Участник событий 2 мая обстрелял иномарку и ограбил почту
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28467
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6606
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2565
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2754
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 792
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 04:00

В реке на Житомирщине массово дохнет рыба

  Комментировать
В реке на Житомирщине массово дохнет рыба
Дохлую рыбу обнаружили в реке Хомора.

На Житомирщине, в реке Хомора, снова обнаружили дохлую рыбу. 31 августа здесь уже фиксировали массовую гибель рыбы.

О происшествии сообщили общественные активисты и вызвали Государственную экологическую инспекцию.

"В ходе обследования бассейна реки Хомора наблюдали со стороны Хмельницкой области загрязнения воды, которая имела серый цвет неестественного характера. В частности, наблюдалось массовое скопление рыбы, которая находилась на поверхности воды и захватывала воздух. Это свидетельствует о низком уровне растворимого кислорода в воде", - информируют экологи.

Для дальнейшего исследования взяли пробы воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дохлая рыба, вонь и мухи - обнаружили массовый мор

По подсчетам экологов, причинен вред окружающей среде на 1 млн 240 тыс. 393 грн.

Материалы по загрязнению реки Хомора готовятся для направления в правоохранительные органы с целью приобщения к уголовному производству.

Напомним, Государственное агентство по водным ресурсам обнародовало "ТОП-100" крупнейших предприятий-загрязнителей за 2018.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В реке на Житомирщине массово дохнет рыба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 187437
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 62455
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 37730
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 22437
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 18666
Происшествия
Убил человека и скрылся. Фура врезалась в маршрутку с людьми
Убил человека и скрылся. Фура врезалась в маршрутку с людьми Просмотров: 90
Мощный взрыв разрушил 3 дома
Мощный взрыв разрушил 3 дома
4
 Просмотров: 171
В Киеве при загадочных обстоятельствах исчезла женщина
В Киеве при загадочных обстоятельствах исчезла женщина Просмотров: 1548
Певица погибла из-за взрыва фейерверка
Певица погибла из-за взрыва фейерверка Просмотров: 963
Женщина посадила на цепь 36-летнего сына
Женщина посадила на цепь 36-летнего сына Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
13
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
5
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
4
Украинский министр готов стать донором органов
3
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
Голосов: 813
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua