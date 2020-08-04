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вторник, 04 августа 2020 11:07

В реанимации умерла 2-летняя девочка, которую привезли в больницу с синяками

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В реанимации умерла 2-летняя девочка, которую привезли в больницу с синяками
У лікарні Маріуполя померла 2-річну дівчинка, яку привезли із тілесними ушкодженнями. Фото: dzerkalo.media

В реанимационном отделении больницы Мариуполя умерла 2-летняя девочка, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Тело ребенка было покрыто синяками.

О смерти девочки сообщила в соцсети активистка Наталья Шнейдер. Утверждает, что родители девочки злоупотребляли спиртным. Сами же родители уверяют - ребенка не били и сами привезли его в больницу.

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Сообщается, что девочка перед смертью упала в кому. Происхождение синяков на ее теле устанавливают врачи. По предварительным результатам анализов, у ребенка было заражение крови. А в прошлом месяце в нос девочки попал посторонний предмет, и с ним она проходила почти 2 недели, сообщило местное издание mrlp.city.

1 августа в больницу Мариуполя Донецкой области госпитализировали в бессознательном состоянии 2-летнего ребенка с синяками. Правоохранители уже открыли 2 уголовных производства по статьям о "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

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