В разбитом авто нашли зарезанного водителя

Фото: if.npu.gov.ua

В Тлумацком районе на Ивано-Франковщине порезанного 36-летнего мужчину нашли в разбитом авто, которое было в кювете. Мужчина был без сознания. Его госпитализировали, но спасти не смогли.

Подозреваемого в убийстве задержали дома. Им оказался 53-летний попутчик, которого водитель подобрал по дороге, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время просмотра видеорегистратора в автомобиле потерпевшего, правоохранители выяснили, что водитель, двигаясь на собственном автомобиле в направлении Тлумача, подобрал пассажира. По дороге между ними возник конфликт. Водитель остановил автомобиль и вышел с пассажиром на улицу, там же и продолжился спор. Как вдруг 53-летний пассажир нанес мужчине ножевое ранение в область груди и скрылся с места происшествия. Раненый мужчина пытался продолжить движение на автомобиле, но не справился с управлением и съехал в кювет", - рассказали в полиции.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. Суд вскоре изберет ему меру пресечения. Проводится следствие.

В селе Снегири на Житомирщине 55-летний мужчина зарезал 67-летнюю соседку. А также ранил ее 38-летнюю дочь и 45-летнего зятя. Двоих человек с колото-резаными ранами медики госпитализировали в больницу. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Могилев-Подольском Винницкой области.