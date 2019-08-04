В пруду нашли тело мужчины с проломленной головой

Из пруда вынули тело мужчины с проломленной головой. Фото - УНН

В пруду села Михайловка Первомайского района Харьковской области обнаружили тело 56-летнего мужчины.

Установлено, что это местный житель. На голове мужчины обнаружили забойную рану, пишет УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.

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Труп направлен на экспертизу для установления причины смерти. Начато досудебное расследование по подозрению умышленного убийства.

В киевском районе Березняки на озере Тельбин обнаружили мертвое тело. Погибшим оказался пожилой мужчина.