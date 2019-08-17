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суббота, 17 августа 2019 08:49

В пожаре погибли 8 человек

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В пожаре погибли 8 человек
Пожар в одесском отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. 10 людей пострадали, 8 погибли. Фото: ГСЧС

В ночь на 17 августа произошел пожар в одесской гостинице "Токио Стар". Погибло 8 человек, еще 10 пострадали.

"17 августа в 1:34 в ДСНС поступило сообщение, что в г. Одесса по ул. Водопроводная, 1а в гостинице "Токио Стар"возник пожар. В 4:32 пожар ликвидирован на площади 1000 м. кв. Во время пожара погибли 8 человек, еще 10 - пострадали", - говорится в сообщении ДСНС.

К тушению пожара привлекли 65 сотрудников службы и 13 единиц техники.

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Сейчас на месте работает оперативная служба ГСЧС в Одесской обл.

В отеле City Hotel на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве обнаружили труп 19-летней девушки. По предварительной информации, погибшая из Мариуполя, в столице работала ди-джеем в клубе. Тело нашли в постели.

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Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

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