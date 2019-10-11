В посольстве Турции прокомментировали избиения активистки

В посольстве инциденты назвали "короткими ссорами". Фото: News

Посольство Турции в Украине прокомментировало инцидент с активистами во время протеста против турецкой военной операции в Сирии.

В ведомстве акцию назвали "провокационной демонстрацией", а конфликты с активистами "короткими ссорами". Об этом говорится в комментарии посольства "Радио Свобода".

"Этим утром перед нашим посольством прошла демонстрация протеста. Демонстранты развернули транспаранты, часть из которых содержала грязную брань, и физически блокировали доступ в здание посольства. Из-за этой провокационной демонстрации произошли короткие ссоры между демонстрантами и нашими гражданами, которые обращались в это время в посольство. Посольство с грустью воспринимает эту ситуацию. Надеемся, такие неприятные ситуации больше не повторятся", - отметили в диппредставительстве.

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Во время акции против геноцида курдов в Рожави возле посольства Турции в Киеве ударили в лицо активистку. Это сделали лица, которые вышли с территории посольства и стали вырывать плакаты из рук протестующих.