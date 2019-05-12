В порту Фуджейра в ОАЭ прогремели мощные взрывы

В порту в ОАЭ в результате пожара произошло несколько взрывов. Фото: RBC

В Объединенных Арабских Эмиратах произошел масштабный пожар в порту Фуджейра. Горят, как минимум, семь нефтяных танкеров.

В результате пожара прозвучало несколько мощных взрывов. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

"Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра. Взрывы были мощными и последовательными, они прогремели с 4:00 до 7:00", - рассказали ведомстве.

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По данным телеканала, загорелись от семи до десяти нефтяных танкеров. Причины пожара пока не известны.

На базе НАТО в Латвии произошел взрыв. Событие произошло в результате несчастного случая со взрывчаткой, есть жертвы.