В порту Фуджейра в ОАЭ прогремели мощные взрывы

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2304
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1773
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4529
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1089
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2871
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3393
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5724
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1935
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2133
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3366
Фото
Все фото
7
6
8
5
6
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
&quot;Сыночек, не надо&quot;: мужчина выбросил мать с балкона
"Сыночек, не надо": мужчина выбросил мать с балкона
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
В аварии пострадали дети пьяного водителя
В аварии пострадали дети пьяного водителя
Видео
Все видео
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
Подростки избили и бросили в фонтан прохожего (21+)
Подростки избили и бросили в фонтан прохожего (21+)
Как работают карманники: неудачную кражу сняли на видео
Как работают карманники: неудачную кражу сняли на видео
Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына
Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына
Интервью
1/5
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 432
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3222
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1350
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1431
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3339
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 972
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
воскресенье, 12 мая 2019 13:22

В порту Фуджейра в ОАЭ прогремели мощные взрывы

  Комментировать
В порту Фуджейра в ОАЭ прогремели мощные взрывы
В порту в ОАЭ в результате пожара произошло несколько взрывов. Фото: RBC

В Объединенных Арабских Эмиратах произошел масштабный пожар в порту Фуджейра. Горят, как минимум, семь нефтяных танкеров.

В результате пожара прозвучало несколько мощных взрывов. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

"Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра. Взрывы были мощными и последовательными, они прогремели с 4:00 до 7:00", - рассказали ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горела цистерна с ядохимикатами

По данным телеканала, загорелись от семи до десяти нефтяных танкеров. Причины пожара пока не известны.

На базе НАТО в Латвии произошел взрыв. Событие произошло в результате несчастного случая со взрывчаткой, есть жертвы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В порту Фуджейра в ОАЭ прогремели мощные взрывы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Пилоты сбрасывали "сладкие бомбы" берлинским детям

Самое читаемое
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
5
 Просмотров: 22213
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 19145
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 10810
Почему звезды покупают туфли на размер больше
Почему звезды покупают туфли на размер больше Просмотров: 10360
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 10143
Происшествия
Грузовик сбил насмерть 11-летнего мальчика
Грузовик сбил насмерть 11-летнего мальчика Просмотров: 603
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
 Просмотров: 450
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
7
 Просмотров: 1863
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 4599
Перекрыли международный канал поставки контрабандного оружия из России
Перекрыли международный канал поставки контрабандного оружия из России Просмотров: 504
Больше всего комментируют
9
Садовый хочет идти в премьер-министры
7
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
4
Нашли птиц, которых тысячи лет считали вымершими
3
Михаил Поплавский читает лекции в Лондоне
2
Как правильно носить белое, чтобы не выглядеть полнее
Голосов: 207
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua