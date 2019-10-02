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среда, 02 октября 2019 21:35

В Полтавской области трагически погибла патрульная полицейская

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В Полтавской области трагически погибла патрульная полицейская
Патрульная Марина Фетч погибла при исполнении служебных обязанностей. Фото: Нацполиция

В городе Лубны Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла патрульная полицейская Марина Фетч.

Трагедия произошла во время выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Наполиции.

"На посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. На требования полицейских остановиться водитель не отреагировал. В результате непродолжительного преследования патрульным удалось остановить его примерно в четырех километрах от дорожной станции", - говорится в сообщении.

В салоне машины обнаружили оружие, а водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat и оформления админматериалов Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу.

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"В это время автодорогой двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не выполнил безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и совершил столкновение с остановившимся на обочине микроавтобусом", - отметили в ведомстве.

Патрульная погибла на месте происшествия, у нее остался 10-летний сын.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Вблизи Николаева столкнулись микроавтобус Volkswagen LT и легковушка ВАЗ-2105. Погибла пассажирка ВАЗа. Травмы получили водитель легковушки и двое пассажиров - дети 8 и 10 лет.

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02
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