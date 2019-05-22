 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
Просмотров: 10047
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 279
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2079
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5436
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1701
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1944
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3502
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6993
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67892
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
3
3
6
4
3
В Полтавской области сгорела свиноферма со свиньями - фото
В Полтавской области сгорела свиноферма со свиньями - фото
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
Взорвали машину владельца &quot;Последнего бастиона&quot; - фото с места
Взорвали машину владельца "Последнего бастиона" - фото с места
На Полтавщине полицейские &quot;погорели&quot; на взятке
На Полтавщине полицейские "погорели" на взятке
У женщины забрали 3 детей - скрывает четвертого
У женщины забрали 3 детей - скрывает четвертого
Видео
Все видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Интервью
1/4
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1458
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Просмотров: 1035
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
3 Просмотров: 1890
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
1 Просмотров: 9333
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1413
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 14:08

В Полтавской области сгорела свиноферма со свиньями - фото
3

  Комментировать

В селе Черняковка Чутовского района на Полтавщине, сгорело помещение в котором находилась столярная мастерская и свиноферма.

Об этом журналистам Gazeta.ua рассказали в пресс-службе ГУ ДСНС Полтавщины.

"О пожаре нам сообщили около 10 часов 21 мая. Горело большое помещение на улице Парковая, 33. Его площадь около 1000 м2. Разделено на столярную мастерскую и свиноферму. 14 животных погибли в огне, еще 50 удалось спасти ", - рассказала пресс-секретарь ГУ ДСНС Полтавщины Светлана Рыбалко.

Огонь уничтожил 1000 м2 кровли, 20 деревянных окон, ворота, двери, 1 м3 досок, 1 т зерна также повредил 300 м2 кровли, 3 т зерна, облицовка стен и потолка. Само здание от полного уничтожения пожарным удалось спасти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео

Причина - короткое замыкание.

Производственный сельскохозяйственный кооператив "Согласие" закрывает две из трех молочно-товарных ферм в Полтавском районе.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Полтавской области сгорела свиноферма со свиньями - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
 Просмотров: 2295
7-летний Арем Могила попал в реанимацию итальянской клиники - семья просит помощи
7-летний Арем Могила попал в реанимацию итальянской клиники - семья просит помощи Просмотров: 1530
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
3
 Просмотров: 1251
Полицейский на отдыхе задержал вооруженного преступника, ограбившего детей
Полицейский на отдыхе задержал вооруженного преступника, ограбившего детей
 Просмотров: 837
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
8
 Просмотров: 594
Происшествия
Бесследно исчез детский хирург
Бесследно исчез детский хирург Просмотров: 1233
Спасла дочь: маньяк напал на женщину
Спасла дочь: маньяк напал на женщину Просмотров: 450
Горит городская свалка
Горит городская свалка Просмотров: 1575
Грузовик выгорел дотла: видео страшной аварии на трассе
Грузовик выгорел дотла: видео страшной аварии на трассе
 Просмотров: 315
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
3
 Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
13
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Голосов: 1108
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua