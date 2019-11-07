В Полтаве парень выпал с четвертого этажа

В Полтаве 20-летний юноша выпал из многоэтажки. Фото:ilikenews.com.ua

В Полтаве с четвертого этажа упал 20-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации Виктор Стеблянко.

"Юноша 1999 года рождения, житель Шевченковского района города Полтавы. Травмы пострадавший получил по собственной неосторожности, в результате падения с четвертого этажа многоэтажного жилого дома", - сообщил Виктор Стеблянко.

Мужчину отправили в реанимационное отделение Полтавской областной клинической больницы без сознания.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются. Состояние здоровья мужчины - тяжелое.

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