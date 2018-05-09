В Польшу везли контрабандные 2 тыс. пачек сигарет

Автор: ДПСУ Злоумышленник пытался провезти около 2 тыс. пачек сигарет

1694 пачки сигарет пытался провести 37-летний украинец через автомобильный пункт пропуска "Рава-Русская" утром 9 мая.

Мужчина перевозил контрабанду в конструктивной полости заднего левого крыла, сообщают в ГНСУ.

Пограничники Львовского отряда исследовали рейсовый автобус "Неоплан" сообщением "Херсон-Варшава". В них возникло подозрение о перевозке незаконных веществ. С помощью служебной собаки обнаружили контрабанду.

8 мая в пункте пропуска "Звонково" на границе с Венгрией 26-летний мужчина на авто марки Renault пытался вывезти 231 пачку сигарет фирмы Rothmans (производятся в Великобритании. Одна из крупнейших и богатейших табачных компаний в мире. - Gazeta.ua). Положил их в специально виготолвених тайников в передних колесных арках авто. Конфискована контрабанда оценивается в 115 тыс. грн.

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В Борисполе на территории Киевской таможни задержали киевлянин с 5 кг кокаина в коробках с роликовыми коньками. "Ранее судимый за уголовные преступления житель столицы заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. "Товар" поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления. Используя связи в криминальном мире, делец сбывал наркотики в разные регионы страны, в частности с помощью курьеров", - сообщили в пресс-центре СБУ.