В Польше задержали украинца-исламиста, который планировал теракт

Агентство внутренней безопасности установила, что мужчина знакомился с материалами террористического характера, а о своих планах рассказывал коллегам и лицам из своего окружения Фото: Зеркало недели

В Польше задержали украинца Максима С. Он планировал взорвать заминированный автомобиль под торговым центром в городе Пулавы.

Как говорит начальник Люблинского отдела прокуратуры Мачей Флоркевич, украинец, который два месяца назад перешел в ислам, приняв имя Мохамед, готовил теракт, пишет "Европейская правда".

Мужчина встречался с несколькими людьми, которые могли помочь ему в реализации плана. Собирал различные вещества, искал в интернете контент, связанный с изготовлением взрывных устройств. Также он собирался купить автомобиль, который мог быть использован для теракта.

Агентство внутренней безопасности установила, что мужчина знакомился с материалами террористического характера, а о своих планах рассказывал коллегам и лицам из своего окружения.

В Варшаве человек тесно общался с иностранцами, представляющие радикальный подход к исламу. Он поддерживал связи с выходцами из Таджикистана, а также гражданами РФ чеченской национальности.

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Украинский задержали 4 декабря. 6 декабря его временно арестован. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Сотрудники Агентства внутренней безопасности обыскали места проживания иностранцев, с которыми Максим С. поддерживал контакты.

Гражданин России Леонид Харитонов планировал взорвать военный аэродром в Умани, Черкасской области. Его задержали. В доме, где жил Харитонов с женой провели обыск и нашли доказательства, подтверждающие намерения диверсанта, говорится в сюжете ТСН. Ученый-химик из Санкт-Петербурга приехал в Украину около трех лет назад. Женился на украинке и получил вид на жительство.