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четверг, 18 ноября 2021 09:59

В Польше украинец едва не спровоцировал экологическую катастрофу
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В польском поселке Котово гражданин Украины попал в ДТП. Он слетел с дороги на месте строительства моста и упал в воду.

Инцидент произошел 16 ноября около 21:30, сообщила пресс-служба местных спасателей.

Фото: gov.pl

Украинец был за рулем тягача с полуприцепом, перевозившим сельхозтехнику. Транспорт слетел с дороги на международной трассе и частично упал в реку Могильница.

Спасатели помогли водителю выбраться из транспорта и оказали первую помощь. Украинец не получил серьезных травм, отделался незначительными синяками. Тест на наличие алкоголя в организме показал более 2‰.

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В результате ДТП повредился груз, перевозимый водителем, и новый мост. Также произошла утечка солярки в реку.

Это привело к необходимости создания сорбционной дамбы для предотвращения дальнейшего просачивания жидкости водотоком в окружающую среду. Для нейтрализации угрозы из Познани вызвали химическую и экологическую спасательные группы.

Ущерб от аварии оценили примерно в 1 млн злотых. Вскоре транспортное средство вытащили из реки с помощью крана.

23 октября в Польше полицейская погоня за украинцем завершилась ДТП. Ее спровоцировал другой украинец. Полиция пыталась остановить автобус Renault для осмотра. Водитель не остановился. Поэтому правоохранители начали преследование. Этому препятствовал автомобиль Nissan. Водитель выехал на противоположную полосу, где столкнулся с Honda. Пассажира последнего доставили в больницу.

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