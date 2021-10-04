В Польше фирма незаконно трудоустраивала украинцев

Работодатель будет вынужден уплатить штраф. Фото: Pexels

В Польше фирма нелегально занималась трудоустройством украинцев.

Ее разоблачили сотрудники пограничной службы в Ольштыне Варминско-Мазурского воеводства, сообщает inPoland.

Фирма нелегально трудоустроила не только граждан Украины, но и других иностранцев.

Среди них 266 украинцев, 24 гражданина Грузии, восемь граждан Беларуси и один молдаванин.

Нелегалы работали в городах Вармии и Мазур. Работодатель не сообщил в государственные органы о предоставлении работы иностранцам.

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За это он должен заплатить 30 тыс. злотых штрафа - 202 тыс. грн.

В Польше около 1 млн украинских работников. До пандемии численность их составляла около 2 млн, включая нелегальных. По данным агентства Personnel Service, украинцы все чаще едут в Чехию и Германию.