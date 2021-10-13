В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и "станцевал" на капоте

Фото: mogilno.policja.gov.pl

В польском городе Могильно 22-летний гражданин Украины забросал камнями припаркованный Volkswagen Passat.

А потом еще и "станцевал" на капоте, сообщает сайт местной полиции.

"Гражданин Украины проживает во Влоцлавеке. Мужчина нервничал и не смог логично объяснить свои действия. Тест на трезвость показал, что в его организме содержится 0,6 промилле алкоголя", - рассказали в полиции.

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Правоохранители связались с владельцем поврежденного авто. Стоимость ущерба потерпевшей оценил в 12 тыс. злотых (77,4 тыс. грн. - Gazeta.ua). У автомобиля разбито стекло с трех сторон, повреждены зеркала, а на кузове многочисленные вмятины.

Украинца арестовали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В городе Вронки в Польше 21-летний украинец на легковушке протаранил ограждение местного кладбища и снес несколько могил. Мужчина ехал на Volkswagen Passat, не справился с управлением и врезался в забор кладбища. Протаранив его автомобиль въехал на территорию захоронений и повредил девять надгробий.