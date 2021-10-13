 
Ексклюзивы
1/5
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 360
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
2 Просмотров: 711
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1593
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 981
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 234
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 2925
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1584
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 972
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 5436
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 801
Фото
Все фото
3
3
3
5
6
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и &quot;станцевал&quot; на капоте
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и "станцевал" на капоте
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Банда торговала оружием, боеприпасами и ртутью. Среди преступников - экс-правоохранитель
Банда торговала оружием, боеприпасами и ртутью. Среди преступников - экс-правоохранитель
Украинки перевозили запрещенные химикаты в ведрах из-под мороженого
Украинки перевозили запрещенные химикаты в ведрах из-под мороженого
Видео
Все видео
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. Не обошлось без скандала
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. Не обошлось без скандала
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1314
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 585
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 954
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2187
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 594
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 13:40

В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и "станцевал" на капоте
3

  Комментировать

В Польше нетрезвый украинец швырял камни в авто
Фото: mogilno.policja.gov.pl
В Польше нетрезвый украинец швырял камни в авто
В Польше нетрезвый украинец швырял камни в авто

В польском городе Могильно 22-летний гражданин Украины забросал камнями припаркованный Volkswagen Passat.

А потом еще и "станцевал" на капоте, сообщает сайт местной полиции.

"Гражданин Украины проживает во Влоцлавеке. Мужчина нервничал и не смог логично объяснить свои действия. Тест на трезвость показал, что в его организме содержится 0,6 промилле алкоголя", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше пьяные украинцы на авто устроили безумные гонки с полицейскими

Правоохранители связались с владельцем поврежденного авто. Стоимость ущерба потерпевшей оценил в 12 тыс. злотых (77,4 тыс. грн. - Gazeta.ua). У автомобиля разбито стекло с трех сторон, повреждены зеркала, а на кузове многочисленные вмятины.

Украинца арестовали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В городе Вронки в Польше 21-летний украинец на легковушке протаранил ограждение местного кладбища и снес несколько могил.

Мужчина ехал на Volkswagen Passat, не справился с управлением и врезался в забор кладбища. Протаранив его автомобиль въехал на территорию захоронений и повредил девять надгробий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и "станцевал" на капоте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Основали древнейшее украинское учреждение в США

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 8829
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 5985
Кремль в нервном состоянии - ОП о статье Медведева
Кремль в нервном состоянии - ОП о статье Медведева Просмотров: 3888
&quot;Вы тоже видите эту красоту?&quot;. Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
"Вы тоже видите эту красоту?". Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
5
 Просмотров: 3672
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 1 Просмотров: 3609
Происшествия
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
3
 Просмотров: 567
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
 Просмотров: 360
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Госзавод наживался на ремонте военной техники
3
 Просмотров: 243
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
 Просмотров: 810
Землетрясение всколыхнуло Ивано-Франковщину
Землетрясение всколыхнуло Ивано-Франковщину Просмотров: 333
Больше всего комментируют
3
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
2
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
2
Конец эпохи бедности: стодолларовые купюры валяются под ногами "слуг"
2
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
2
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
Голосов: 224
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть