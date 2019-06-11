В полиции вычислили террористов, через которые эвакуировали 32 тыc. граждан

"За прошедшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - пишет на Facebook первый заместитель председателя в Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.

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"Отбросы просто издевались на гражданами Украины", - говорит Аброськин.

Большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий из почтового сервиса с присвоенной IP-адресу в указанный временной период, принадлежащей компании, зарегистрированной в РФ.

Автор: facebook В полиции вычислили террористов

Автор: facebook В полиции вычислили террористов

Автор: facebook В полиции вычислили террористов

Через анонимные сообщения о заминировании правоохранители проводят обследование территории Верховной Рады и других объектов. "Уже несколько сообщений о заминировании 5 станций метро, министерство, 2 магазина, ВРУ и 3 университета"