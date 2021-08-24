В полиции сообщили, кто облил зеленкой Порошенко

Порошенко облил зеленкой уроженец Черниговской области. Фото: УНІАН

Пятого президента Петра Порошенко облил зеленкой уроженец Черниговской области 1999 года рождения.

"Сегодня во время торжественных мероприятий в центре Киева неизвестный облил зеленкой экс-президента Украины. Правоохранители немедленно остановили нарушителя и доставили в Печерское управления полиции. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия", - сообщила полиция Киева.

Печерское управление полиции начало уголовное производство по статье "хулиганство".

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Нападающему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пятого президента Петра Порошенко на Марше защитников в Киеве облили зеленкой. Произошло у входа на станцию ​​метро Крещатик. Порошенко раз шел к зданию Кабинета Министров на Грушевского.