В полиции прокомментировали смерть гардеробщицы из ВР

Пропавшую 65-летнюю Антонину Шпир нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом. Фото - facebook.com/KyivOperativ

55-летняя женщина, которую нашли мертвой в кукурузном поле между поселками Вильна и Юровка Киевской области, была убита.

Точную причину смерти устанавливают эксперты, сообщил начальник отдела коммуникации областной полиции Николай Жукович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве мужчина сел в такси и пропал

"На теле обнаружены следы насилия. Ищем убийц", - сказал Николай Жукович.

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства. Продолжается следствие.

65-летнюю Антонину Шпир разыскивали от 26 июня. Известно, что женщина работала гардеробщицей в Верховной Раде. В день исчезновения вышла из маршрутки и пошла через поле и лес в деревню Диминовка. С тех пор перестала выходить на связь.