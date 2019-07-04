В полиции прокомментировали смерть гардеробщицы из ВР

 
Ексклюзивы
1/5
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1585
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 3996
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 234
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2871
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1953
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1755
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3565
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2484
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 756
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1746
Фото
Все фото
6
8
6
3
3
Водителя отбросило на 30 м: показали фото ночной аварии в Киеве
Водителя отбросило на 30 м: показали фото ночной аварии в Киеве
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Гибель Дарьи Лукьяненко: неизвестные до сих пор подробности убийства (документ)
Гибель Дарьи Лукьяненко: неизвестные до сих пор подробности убийства (документ)
Пропавшего мужчину нашли убитым в выгребной яме
Пропавшего мужчину нашли убитым в выгребной яме
Семья попала в тройную ДТП на трассе: выжил только ребенок
Семья попала в тройную ДТП на трассе: выжил только ребенок
Видео
Все видео
Дерево убило ребенка на глазах у матери
Дерево убило ребенка на глазах у матери
Сестры убили дальнобойщика
Сестры убили дальнобойщика
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Бежала с криком по улице: появилось видео, как мужчина поджег сожительницу (18+)
Бежала с криком по улице: появилось видео, как мужчина поджег сожительницу (18+)
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1071
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 531
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1746
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1719
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 45
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
четверг, 04 июля 2019 17:07

В полиции прокомментировали смерть гардеробщицы из ВР

  Комментировать
В полиции прокомментировали смерть гардеробщицы из ВР
Пропавшую 65-летнюю Антонину Шпир нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом. Фото - facebook.com/KyivOperativ

55-летняя женщина, которую нашли мертвой в кукурузном поле между поселками Вильна и Юровка Киевской области, была убита.

Точную причину смерти устанавливают эксперты, сообщил начальник отдела коммуникации областной полиции Николай Жукович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве мужчина сел в такси и пропал

"На теле обнаружены следы насилия. Ищем убийц", - сказал Николай Жукович.

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства. Продолжается следствие.

65-летнюю Антонину Шпир разыскивали от 26 июня. Известно, что женщина работала гардеробщицей в Верховной Раде. В день исчезновения вышла из маршрутки и пошла через поле и лес в деревню Диминовка. С тех пор перестала выходить на связь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В полиции прокомментировали смерть гардеробщицы из ВР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Задержали членов украинского правительства

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 192988
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 28657
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 27513
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
12
 Просмотров: 12672
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 11804
Происшествия
Осудили подростка, который убил 13-летнюю подругу
Осудили подростка, который убил 13-летнюю подругу Просмотров: 18
Пьяный мужчина устроил дебош в маршрутке
Пьяный мужчина устроил дебош в маршрутке Просмотров: 9
Хотел укрепить отношения: мужчина объяснил, зачем поджег сожительницу
Хотел укрепить отношения: мужчина объяснил, зачем поджег сожительницу 1 Просмотров: 396
Председателя РГА поймали на взятке
Председателя РГА поймали на взятке Просмотров: 162
Пропавшую гардеробщицу Верховной Рады нашли мертвой
Пропавшую гардеробщицу Верховной Рады нашли мертвой Просмотров: 756
Больше всего комментируют
9
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
7
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
7
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
7
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
7
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
Голосов: 166
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua