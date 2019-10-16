В полиции не исключают связь между пожаром в доме Гонтаревой и возгоранием автомобиля ее невестки

В полиции прокомментировали нападения на Гонтареву и ее родных. Фото: Нацполиция

Правоохранители не исключают того, что пожар в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и возгорания автомобиля ее невестки связаны.

Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции, начальник главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает Цензор.нет.

"Для того, чтобы комментировать эти слова Гонтаревой (о том, что пожары в авто и в доме связаны, - ред.), нужно, наверное, ее допросить. Мы не исключаем, что оба пожара связаны, но проверяем и другие мотивы в деле по автомобилю", - заявил Цуцкиридзе.

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Дом семьи Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом сгорел ночью 17 сентября. В полиции подозревают поджог. Перед этим в Киеве неизвестные сожгли автомобиль невестки Гонтаревой, который был припаркован под домом.