В полиции не исключают связь между пожаром в доме Гонтаревой и возгоранием автомобиля ее невестки

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1737
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2916
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1386
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4437
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2736
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 918
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6138
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
6
5
3
5
5
Опасная банда держала в страхе целую область
Опасная банда держала в страхе целую область
Смертельные развлечения: бизнесмен подстрелил товарища
Смертельные развлечения: бизнесмен подстрелил товарища
Мужчина умер в такси
Мужчина умер в такси
Opel влетел в &quot;Москвич&quot; и загорелся: погибли 4 человека
Opel влетел в "Москвич" и загорелся: погибли 4 человека
В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
Видео
Все видео
В школе парень пытался задушить одноклассницу
В школе парень пытался задушить одноклассницу
Во Львове горел трамвай
Во Львове горел трамвай
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Весь в синяках и едва дышал: 19-летняя мать избила сына и закрыла в общежитии
Весь в синяках и едва дышал: 19-летняя мать избила сына и закрыла в общежитии
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3672
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6948
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1566
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 738
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 18:18

В полиции не исключают связь между пожаром в доме Гонтаревой и возгоранием автомобиля ее невестки

  Комментировать
В полиции не исключают связь между пожаром в доме Гонтаревой и возгоранием автомобиля ее невестки
В полиции прокомментировали нападения на Гонтареву и ее родных. Фото: Нацполиция

Правоохранители не исключают того, что пожар в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и возгорания автомобиля ее невестки связаны.

Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции, начальник главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает Цензор.нет.

"Для того, чтобы комментировать эти слова Гонтаревой (о том, что пожары в авто и в доме связаны, - ред.), нужно, наверное, ее допросить. Мы не исключаем, что оба пожара связаны, но проверяем и другие мотивы в деле по автомобилю", - заявил Цуцкиридзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко заплатит 3 млн за информацию о заказчиках нападений на Гонтареву

Дом семьи Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом сгорел ночью 17 сентября. В полиции подозревают поджог. Перед этим в Киеве неизвестные сожгли автомобиль невестки Гонтаревой, который был припаркован под домом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В полиции не исключают связь между пожаром в доме Гонтаревой и возгоранием автомобиля ее невестки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Китай испытал ядерное оружие

В спортзале повесили военных преступников

Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 74448
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 56692
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 41965
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 19215
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 18234
Происшествия
30-летняя женщина получила от подруги ножом в живот
30-летняя женщина получила от подруги ножом в живот Просмотров: 153
В школе парень пытался задушить одноклассницу
В школе парень пытался задушить одноклассницу
 Просмотров: 324
Нашли тело пропавшего чиновника городского совета
Нашли тело пропавшего чиновника городского совета Просмотров: 576
Бабушка зажгла свечу и пошла на День села: рассказали о смерти 2-летнего мальчика
Бабушка зажгла свечу и пошла на День села: рассказали о смерти 2-летнего мальчика Просмотров: 234
При трагических обстоятельствах погиб депутат
При трагических обстоятельствах погиб депутат Просмотров: 1980
Больше всего комментируют
10
Рейтинг Зеленского резко упал
5
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
2
Против Луценко открыли дело
Голосов: 4615
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua