В полиции будут работать вчерашние школьники

Минимальный возраст набора в патрульную полицию Украины снизили до 18 лет. Фото - ТСН

Возраст приема в патрульную полицию Украине снизили до 18 лет.

Кандидату должно быть до 40 лет, он должен быть гражданином Украины с полным, средним или высшим образованием и иметь водительское удостоверение категории B или быть готовым к обучению вождению. Также кандидаты должны свободно владеть украинским языком. Об этом говорится в объявлении о вакансии на сайте полиции.

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В полиции сообщили, что сейчас открыто 2710 вакансий в 37 украинских городах.

Ранее минимальный возраст приема в патрульные в Украине составлял 20 лет.

Штат патрульной полиции в Киеве недоукомплектованный на 34%. Такие данные были обнародованы в декабре 2019-го года.