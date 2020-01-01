В полиции будут работать вчерашние школьники

Возраст приема в патрульную полицию Украине снизили до 18 лет.
Кандидату должно быть до 40 лет, он должен быть гражданином Украины с полным, средним или высшим образованием и иметь водительское удостоверение категории B или быть готовым к обучению вождению. Также кандидаты должны свободно владеть украинским языком. Об этом говорится в объявлении о вакансии на сайте полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С патрульной полиции уволилась половина служащих
В полиции сообщили, что сейчас открыто 2710 вакансий в 37 украинских городах.
Ранее минимальный возраст приема в патрульные в Украине составлял 20 лет.
Штат патрульной полиции в Киеве недоукомплектованный на 34%. Такие данные были обнародованы в декабре 2019-го года.
Комментарии