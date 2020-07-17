В подвале многоэтажки обнаружили 95 килограммов ртути

Спасатели вынесли из подвала 12 колб с ртутью. Фото: Нова Доба

В Днепровском районе Киева в подвале многоэтажного дома обнаружили 95 килограммов ртути.

Находку случайно обнаружил один из жильцов дома №13 по бульвару Верховной Рады, сообщает Обозреватель.

Мужчина решил навести порядок в подвале. А когда спустился, то увидел в помещении три металлических ящика, в которых было 12 стеклянных колб с ртутью весом 95 кг. Он сразу вызвал полицию.

Утечка ртути могла привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Коробки с колбами забрали сотрудники ГСЧС.

Пары ртути и ее соединения очень ядовиты, влияние даже в небольшом количестве может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. С попаданием в организм человека через органы дыхания, ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь.