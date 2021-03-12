В подъезде зарезали женщину

В Харькове в подъезде многоэтажки порезали женщину. Она умерла в больнице на следующий день, не приходя в сознание. Фото: t.me/dkr_npu

В Харькове в подъезде многоэтажки зарезали женщину. Ее нашел сосед. У нее была резаная рана лица, множественные колото-резаные раны шеи, проникающие ранения грудной клетки, живота, закрытый перелом. Скончалась в больнице на следующий день, не приходя в сознание.

Подозреваемого задержали. Это 28-летний местный житель, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Предварительно мужчина на почве ранее возникших неприязненных отношений потерпевшей с его женой убил женщину. При этом украл ее сумку с деньгами. Реальные мотивы совершения страшного преступления будут установлены следователями во время досудебного расследования", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения - содержания под стражей.

В Кривом Роге на Днепропетровщине 28-летняя женщина зарезала 27-летнего сожителя, когда он управлял машиной. Авто с мертвым водителем въехало в столб. Сначала женщина пыталась выдать его смерть за самоубийство, а потом призналась в содеянном.