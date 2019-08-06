В подъезде дома нашли бюллетени

5 августа, в одном из домов были найдены 4 бюллетеня по внеочередным выборам народных депутатов Украины.
"На месте работает следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени. Все обнаруженные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов. По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Украины-Фальсификация избирательных документов", - сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 1 тыс. грн за голос: подозреваемой в подкупе грозит до 7 лет тюрьмы
Сейчас все бюллетени изъяты. На месте происшествия работает следственно оперативная группа.
На Закарпатье сообщили о подозрении пяти членам участковой избирательной комиссии.
Комментарии