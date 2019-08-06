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вторник, 06 августа 2019 17:22

В подъезде дома нашли бюллетени

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В подъезде дома нашли бюллетени
В доме нашли бюллетени. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

5 августа, в одном из домов были найдены 4 бюллетеня по внеочередным выборам народных депутатов Украины.

"На месте работает следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени. Все обнаруженные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов. По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Украины-Фальсификация избирательных документов", - сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

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Сейчас все бюллетени изъяты. На месте происшествия работает следственно оперативная группа.

На Закарпатье сообщили о подозрении пяти членам участковой избирательной комиссии.

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Дата
06
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