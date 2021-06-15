В парке одним ударом убили мужчину

В Чернигове 43-летний мужчина одним ударом в голову убил 41-летнего прохожего. Фото: cn.npu.gov.ua

В Чернигове задержали 43-летнего мужчину, который одним ударом убил 41-летнего прохожего.

Происшествие случилось в парке 14 июня. Там между мужчинами возник внезапный конфликт. Подозреваемый был пьян, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Конфликт между незнакомцами был внезапным, удар только один - ногой в голову. Реанимационные мероприятия пострадавшему не помогли. Подозреваемый пошел с места преступления", - рассказали в полиции.

Дело расследуют как умышленное убийство. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

В Одессе 25-летний мужчина одним ударом убил 53-летнего незнакомца. Мужчины были нетрезвые и случайно столкнулись на улице. Между ними возник конфликт и младший ударил старшего кулаком по голове. Пострадавший пошел домой, а на следующий день обратился за помощью к врачам. Мужчину госпитализировали, но через несколько дней после травмы, которую получил, он умер.