В огненной аварии погибла вся семья

15 апреля в 20:27 вблизи с. Одая Голованевского района Кировоградской области столкнулись и загорелись автомобили "Таврия" и Volkswagen Passat.

В "Таврии" ехали супруги с 17-летним ребенком. Все погибли, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Точные данные погибших еще устанавливаются. Пожарные в 20:51 возгорание локализовали, в 20:59 - ликвидировали и деблокировали тела погибших граждан из салона легковушки", - рассказали спасатели.

Причину столкновения, пожара и обстоятельства гибели людей устанавливают специалисты.

В Березнивском районе Ровенской 30-летняя Мария Ясковець из села Новый Моквин за рулем "Жигулей" врезалась в грузовик "Вольво". Ехала с сыновьями 11-летним Марком, 4-летним Севастианом и Германом, 7 лет. Последний погиб вместе с матерью. Машину от удара разорвало на куски и выбросило с дороги.