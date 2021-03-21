В огне погибли 16 человек

Сегодня, 21 марта, исполняется 2 месяца со дня гибели 16 человек в пансионате для пожилых "Золотое время" в Харькове.

Двухэтажное здание на ул. Нижней Гиевской, 150Б вспыхнуло 21 января около 15.00. В доме находились 33 человека. Это пациенты и 4 работников. Погибли 9 женщин и 6 мужчин от 67 до 91 года. Были лежачие. Через 3 дня в больнице умер 80-летний. Спасатели выносили большинство пострадавших на руках через единственный выход. На окнах были решетки.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Одну из погибших не могли идентифицировать почти 2 месяца. У женщины не было родных. Разрешение на захоронение уже выдали, сообщил прокурор Асхат Салихов.

"Родных у женщины не булл, установить личность не могли. Нашли женщину, которая занималась погибшей и указала на ее пребывания в заведении", - сказал прокурор.

Причиной пожара стало грубое нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в конце февраля - во время предоставления отчета правительственной комиссии на заседании Кабмина.

"Основными причинами стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и подключения к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений", - сказал он.

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Однако Асхат Салихов говорит, что причина пожара еще окончательно не выяснена. Предварительно сообщалось о нагрузке электросети в момент работы обогревателя.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводятся соответствующие экспертизы, в том числе комиссионные, по результатам которых будет установлена ​​истинная причина этого возгорания. В настоящее время есть предварительные версии", - сказал Салихов.

В пансионате ухаживали за людьми с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и теми, кто перенес инсульты. Пребывание стоило от 8 до 15 тыс. грн на месяц. Заведение работало нелегально. Здание не была введена в эксплуатацию. На электро- и газоснабжения нет разрешения.

Задержали четырех - владельца дома 67-летнего Славика Акопяна, арендатора Вячеслава Кравченко, 46 лет, его жену 43-летнюю Ольгу и администратора Игоря Мирончука, 34 года. Обвиняют в нарушении противопожарных норм. Всех арестовали без права на залог по решению Киевского райсуда Харькова 23 января. 19-20 марта меры пресечения продлили. Если вину подозреваемых докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы.

За 2020-й год в харьковский дом престарелых, где произошел смертельный пожар, умерли более 50 человек. Полиция не могла не знать об этом, как и о работе заведения. Об этом сообщил адвокат подозреваемого администратора Игоря МирончукаСергей Веприцкий. Говорит, следственная группа туда выезжала более 50 раз.