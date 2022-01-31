В одесском трамвае произошел женский мордобой

В трамвае Одессы подрались женщины. Фото: pixabay.com

В Одессе между пассажирками трамвая маршрута №3 произошел "масочный" конфликт, закончившийся дракой.

Об этом сообщила "Одесса-Инфо" в Telegram, пишет ТСН.

Конфликт начался с того, что одна из пассажирок отказалась надевать маску.

"Одень маску. У меня дети", - требовала женщина.

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Сначала женщины били друг друга руками, затем одна из них начала биться ногами. Драку пытались прекратить другие пассажиры, но им это не удавалось.

Пользователи сети прокомментировали ситуацию:

"Ужас, что творится";

"Довели людей своими ограничениями";

"Зачем делать вакцину тогда, чтобы продолжать ходить в масках?";

"Шутки шутками, но стоит уважать друг друга и не доводить до казусов. Хватает нервов и без этого".

В вагоне столичного метро произошла драка между двумя пассажирами. Вероятно, из-за отсутствия маски в одного из них.