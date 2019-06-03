В Одесском медуниверситете произошли потасовки, много пострадавших

В ходе столкновений пострадали 28 человек. Фото: Onmedu

В Одесском национальном медицинском университете в понедельник, 3 июня, произошел конфликт между сторонниками бывшего ректора Валерия Запорожана и назначенным МЗ руководством.

Как отмечается, члены наблюдательного совета Одесского медуниверситета вместе с и.о. ректора Владленой Дубининой и группой активистов сумели зайти в ректорат, чтобы провести внеочередное заседание. Однако его сорвала группа молодых людей в масках, которые распылили неизвестный газ. Об этом сообщает Думская.

В ходе столкновения пострадали 28 человек.

"26 взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно. Еще одного взрослого и одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в заявлении.

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Правоохранители задержали 51 участника конфликта.

Кабмин во второй раз принял решение о создании Национального одесского медицинского университета за счет объединения Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета имени И. Я. Горбачевского.