В Одесской области нашли мертвым пропавшего пограничника

Пропавшего пограничника нашли мертвым. Фото: Нацполиция

В Одесской области нашли мертвым 23-летнего сержанта-контрактника пограничных войск Евгения Колесника.

Сначала правоохранители сообщили об исчезновении солдата в районе границы с Молдовой: военнослужащий вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез. При себе были оружие - АКС-74, 120 патронов, а также спецснаряжения. Позже пограничника нашли мертвым с огнестрельным ранения. Об этом сообщил советник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook.

"По результатам длительных поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы", - отметил он.

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В ГНСУ предполагают, что военнослужащий мог сам покончить с жизнью из-за семейных проблем. По факту его смерти правоохранители возбудила уголовное дело. "

Государственная пограничная служба также осуществляет внутреннее расследование инцидента. Коллеги ведомства выражают слова соболезнования родным и близким погибшего ", - написал Слободян.

В Киеве на Харьковском шоссе, 182 г около 7:00 обнаружили труп мужчины. Тело лежало на пандусе у первого подъезда. По словам правоохранителей, 28-летний мужчина пропал еще 4 декабря. Он проживал в соседнем доме.