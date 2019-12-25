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среда, 25 декабря 2019 18:25

В Одесской области избили женщину-военнослужащего

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В Одесской области избили женщину-военнослужащего
Неизвестные избили женщину-военнослужащего. Фото: Prm

В Одесской области в одной из воинских частей избили женщину-военнослужащего.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в Facebook

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте", - говорится в сообщении.

Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Министр обороны подчеркнул, что берет дело под личный контроль и пообещал сообщить детали позже.

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В полиции пока не сообщают о произошедшем.

В центре Киева на Крещатике произошло нападение на правоохранителей. Сообщается о четырех пострадавших сотрудниках полиции.

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