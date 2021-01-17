В Одессе три человека отравились угарным газом

В Суворовском районе Одессы в частном доме правоохранители обнаружили тела троих людей без признаков насильственной смерти - вероятной причиной смерти названо отравление угарным газом.

Об этом в сообщает Думская со ссылкой на информацию полиции. Накануне вечером в службу 102 обратились соседи этих людей, попросив проверить, все ли с ними в порядке: они давно не выходили из своего частного дома.

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На место выехала следственно-оперативная группа. Поскольку двери домовладения никто не открывал, правоохранители вызвали слесаря. Внутри полицейские обнаружили тела трех человек - мужчины 1974 года рождения и женщин 1978 и 1947 годов рождения. Признаков насильственной смерти на них не было.

В Хмельницком двое детей отравились угарным газом и скончались.