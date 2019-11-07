В Одессе снова горел отель: первые подробности

Днем 7 ноября в Одессе на Лидерсовском бульваре загорелся клубный отель "M1 Club Hotel".
Горела наружная обшивка и крыша помещения, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
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"Горела наружная обшивка здания отеля со второго до шестой этажи, а затем пламя перекинулось на крышу отеля. Площадь возгорания составляла около 80 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших. Персонал и посетителей отеля эвакуировала администрация заведения до прибытия спасателей", - сказано в сообщении.
Причину возгорания устанавливают.
В ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" в Одессе вспыхнул пожар. В помещении находились около 200 человек. От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали.
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