В Одессе снова горел отель: первые подробности

Днем 7 ноября в Одессе на Лидерсовском бульваре загорелся клубный отель "M1 Club Hotel".

Горела наружная обшивка и крыша помещения, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: facebook.com В Одессе на Лидерсовском бульваре загорелся клубный отель "M1 Club Hotel"

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"Горела наружная обшивка здания отеля со второго до шестой этажи, а затем пламя перекинулось на крышу отеля. Площадь возгорания составляла около 80 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших. Персонал и посетителей отеля эвакуировала администрация заведения до прибытия спасателей", - сказано в сообщении.

Автор: facebook.com Горела наружная обшивка со 2 по 8 этаж и крыша помещения

Причину возгорания устанавливают.

В ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" в Одессе вспыхнул пожар. В помещении находились около 200 человек. От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали.