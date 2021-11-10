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среда, 10 ноября 2021 01:40

В Одессе сгорел популярный ночной клуб
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В Одессе горел ночной клуб
Фото: Думская
В Одессе горел ночной клуб
В Одессе горел ночной клуб
В Одессе горел ночной клуб

В Одессе горел популярный ночной клуб True Man. Заведение, расположено в районе пляжа "Дельфин".

Во время инцидента клуб не работал. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным происшествиям Украины в Одесской области.

Огонь охватил около 400 кв. м.

На месте происшествия работают спасатели.

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Вблизи Николаева загорелся пассажирский поезд "Киев-Херсон".

Горел задний отсек тепловоза поезда "Интер-Сити", следовавший из Киева в Херсон. Площадь возгорания составляла 6 квадратных метров.

9 пассажирских вагонов пришлось отцепить от тепловоза. В них находилась 71 человек, в том числе 60 пассажиров.

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