В Одессе экстренно сел самолет с российскими туристами

В Одессе совершил экстренную посадку самолет, летевший из Стамбула в Москву. Фото: Avianews

В аэропорту Одессы совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву.

На борту Боинга-737 находились 122 пассажира. Об этом сообщает "Думская".

Как отмечается, экипаж запросил аварийную посадку. Позже самолет резко снизился над городом и приземлился. Перед приземленные экипаж сообщил о низком давлении масла в системе.

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Сейчас самолет осматривают специалисты.

В воскресенье 24 февраля неизвестный захватил самолет, совершавший перелет из Дакки в Дубай. Есть информация, что злоумышленник угрожал пилоту пистолетом.