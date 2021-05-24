В очереди на Макдрайве произошла стрельба

Мужчина после предупредительного выстрела открыл огонь по ногам оппонентов, после чего те отобрали у него пистолет и открыли огонь по нему. Фото: pixabay.com

В Запорожье у Макдрайва произошла перестрелка.

По словам очевидцев, конфликт произошел в очереди. Мужчина после предупредительного выстрела открыл огонь по ногам оппонентов, после чего те отобрали у него пистолет и открыли огонь по нему.

Видео инцидента появилось на Telegram-канале "Это Запорожье". На нем видно, как раздаются крики и человек лежит на дороге.

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Подробности инцидента выясняются.

На базе отдыха в селе Ходосы вблизи Ровно произошла стрельба в полночь 22 мая. Пострадал 20-летний отдыхающий, ему прострелили ноги.