В общежитии напали на студента, угрожая осколком стекла

В Шевченковском районе Киева в общежитии одного из вузов произошло разбойное нападение.
22-летний третьекурсник напал на 26-летнего студента шестого курса. Угрожая большим осколком стекла, грабитель потребовал отдать ему два ноутбука, мобильный телефон, фотоаппарат и 500 долларов, сообщает Обозреватель.
Оба студенты имеют вид на жительство в Украине, они граждане Нигерии.
По данному факту полиция открыла уголовное производство.
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Нападавшего задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
У николаевского бизнесмена четверо бандитов требовали несуществующий долг.
Утверждали, что он должен деньги за поставки сельхозпродукции.
Преступников задержали на АЗС при передаче 130 тыс. грн.
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