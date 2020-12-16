В общежитии напали на студента, угрожая осколком стекла

В общежитии киевского вуза произошло разбойное нападение. Фото: 1news.com.ua

В Шевченковском районе Киева в общежитии одного из вузов произошло разбойное нападение.

22-летний третьекурсник напал на 26-летнего студента шестого курса. Угрожая большим осколком стекла, грабитель потребовал отдать ему два ноутбука, мобильный телефон, фотоаппарат и 500 долларов, сообщает Обозреватель.

Оба студенты имеют вид на жительство в Украине, они граждане Нигерии.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

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Нападавшего задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

У николаевского бизнесмена четверо бандитов требовали несуществующий долг. Утверждали, что он должен деньги за поставки сельхозпродукции. Преступников задержали на АЗС при передаче 130 тыс. грн.