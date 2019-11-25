В общественном транспорте заметили извращенца

Сначала мужчину заподозрили в попытке совершить кражу. Однако оказалось, что содержание кармана девушки его не интересовало. ФОТО: facebook.com

В Днепре в салоне троллейбуса пожилой мужчина ощупывал девушку. Сначала пассажиры приняли дедушку за вора. Заметив, как он тянется в карман куртки девушки, сразу его остановили.

Попытку совершения преступления успели зафиксировать на фото. Снимок опубликовали в Facebook-сообществе "Общественный транспорт Днепра".

В комментариях под заметкой выяснилось, что целью пожилого мужчины на самом деле было не ограбление.

"Этот дедушка — извращенец, он трётся возле женщин, а больше полюбляет молоденьких. Очень любил ездить утром, в час пик, но его уже вычислили, и всё время выгоняют", — рассказала одна из подписчиц.

Как отмечается, случился инцидент в троллейбусе маршрута "А" у остановки "Динамо". Вышел мужчина на "Кирова".

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