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среда, 10 марта 2021 17:34

В области около года орудовала профессиональная банда грабителей
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На Харьковщине разоблачили группу преступников, которые специализировались на кражах. С помощью электронного устройства для разблокировки дверей, они проникали в автомобили и похищали ценное имущество. Злоумышленники также уличенные в краже из дома в поселке Высокий Харьковской области.

В Харьковской области около года орудовала профессиональная банда грабителей
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харьковской области около года орудовала профессиональная банда грабителей
В Харьковской области около года орудовала профессиональная банда грабителей
В Харьковской области около года орудовала профессиональная банда грабителей
В Харьковской области около года орудовала профессиональная банда грабителей

Орудовали члены группы в течение 2020-2021 годов на территории города и области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковщины.

"Организатором группировки оказался 48-летний ранее судимый харьковчанин, который привлек к преступной деятельности нескольких горожан. Главарь группы руководил работой сообщников, лично согласовывал со всеми соучастниками планы совершения преступлений, участвовал в их совершении, распределял между всеми участниками деньги, полученные от сбыта похищенного имущества. При проведении ряда обысков полицейские изъяли у них вещественные доказательства и орудия преступления", - рассказали полицейские.

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На сегодня следствием доказана их причастность к 3 кражам. Организатору и одному из активных участников группировки - 35-летнему харьковчанину - избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения еще одному из активных участников группы - 41-летнему жителю Харькова. Злоумышленники также проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Харьковской области и других областей Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Устанавливаются другие возможные причастные к преступлениям в составе группы.

Полицейские разоблачили и задержали 4 граждан Молдовы, подозреваемых в серийном ограблении частных домов жителей Киевщины. На счету банды как минимум 7 преступлений.

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