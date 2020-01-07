В ночь на Рождество едва не сгорело двое детей

Пожар в квартире по улице Длинной в Ивано-Франковске произошел в ночь на 7 января. Об этом сообщает Галка.

По информации управления гражданской защиты облгосадминистрации, на пожаре спасено 6 человек, из них 2 - дети. 16-и 6-летнего жителей доставили в областную детскую клиническую больницу. Дети отравились продуктами горения - среднее состояние.

Также госпитализировали 60-летнего жителя дома. У него отравление продуктами горения легкой формы.

В Токмаке Запорожской области похоронили 4-летнего Богдана и его брата 1,5-летнего Даниила, погибших в результате пожара в квартире дома по улице Нансена.