В Николаеве нашли мертвыми 2 дальнобойщиков, еще 3 - в тяжелом состоянии

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Фото: magnolia-tv.com

14 декабря возле придорожного кафе на Одесском шоссе в Николаеве нашли тела двух умерших мужчин. Патрульным поступила информация о смерти 54-летнего мужчины. Когда они приехали на место вызова, то обнаружили мертвым еще и 38-летнего напарника погибшего.

К еще трех дальнобойщиков - 33, 38 и 57 лет - пришлось вызывать скорую. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Все мужчины родом из Винницкой и Черниговской областей, об этом информирует пресс служба Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагедии. Опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом исчез дальнобойщик

Предварительно, по словам свидетелей, известно, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов и спиртных напитков оттуда пока изымают, их направят на экспертизу.

По факту смерти двух мужчин полиция уже открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

В Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации районной больницы.