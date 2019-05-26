В недострое нашли труп неизвестного мужчины

В Мариуполе Донецкой области в недострое у одного из местных рынков нашли труп мужчины.
На теле покойного обнаружили гематомы, а также переломы костей черепа в районе лица, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Начато досудебное расследование по статье "умышленное убийство". Личность убитого устанавливается.
На чердаке дома 25А по проспекту Мира в Николаеве обнаружен труп неизвестного. Тело мужчины нашла местная жительница, которая поднялась утром на чердак по своим делам.
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