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воскресенье, 26 мая 2019 18:10

В недострое нашли труп неизвестного мужчины

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В недострое нашли труп неизвестного мужчины
В Донецкой области в недострое нашли труп неизвестного мужчины. Фото - Корреспондент.net

В Мариуполе Донецкой области в недострое у одного из местных рынков нашли труп мужчины.

На теле покойного обнаружили гематомы, а также переломы костей черепа в районе лица, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Начато досудебное расследование по статье "умышленное убийство". Личность убитого устанавливается.

На чердаке дома 25А по проспекту Мира в Николаеве обнаружен труп неизвестного. Тело мужчины нашла местная жительница, которая поднялась утром на чердак по своим делам.

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