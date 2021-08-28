В небе над Харьковщиной увидели "чужого"

СБУ обнаружила беспилотник над Харьковщиной. Фото: Shutterstock

Над Харьковщиной летал иностранный ударный беспилотник.

Его зафиксировали сотрудники СБУ.

В ведомстве не сообщают, какой стране принадлежит летательный аппарат. Однако людей просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах. Речь идет о тех, кто проявляет чрезмерный интерес к транспортной или военной инфраструктурам и к зданиям местных властей.

СБУ Харьковской области сообщила о проведении антитеррористических учений, которые начались 27 августа. Условия тренировок максимально приближены к реальным.

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Служба безопасности Украины проводит масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионных и террористических угроз на территории Донецкой и Луганской областей. Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.