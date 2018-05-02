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среда, 02 мая 2018 16:39

В морге рекордное количество трупов: суды не дают разрешение на вскрытие

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В морге рекордное количество трупов: суды не дают разрешение на вскрытие
В морге Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы находится 41 труп. Фото: novosti-n.org

В морге Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы находится 41 труп. Специалисты не могут провести вскрытие, поскольку суды не выносят соответствующих решений.

Об этом сообщила начальник областного бюро СМЭ Ольга Дерюгина, пишет novosti-n.org.

Тела поступали в течение 4 праздничных дней, с 27 апреля. Умерших привозили из всех городов и районов обласного центра. Их возраст от 23 до 92 лет.

По словам Ольги Дерюгиной, задержек со стороны специалистов СМЭ нет. Только судебные инстанции вынесут решение, они сразу проведут все необходимые процедуры. После чего тела передадут родственникам.

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Ситуация осложняется тем, что холодильные камеры в морге областного бюро СМЭ рассчитаны на одновременное хранение 25 тел.

23 апреля в Каменском Днепропетровской области в посадке возле дома № 25 по ул. Вокзальная нашли женские ноги. Они были упакованы в пластиковый мешок. Позже заметили фрагменты рук. Полицейские считают, что части тела могли растянуть собаки.

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