В МИД сообщили новые подробности аварии под Москвой

В аварии под Москвой столкнулись автобус с украинцами и фура. Фото: Mash

Во время аварии недалеко от Москвы пострадали четверо украинцев.

"Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет", - говорится в заметке пресс-службы МИД Украины в Twitter.

Также добавили, что позаботились об обеспечении консульского сопровождения и оказания пострадавшим необходимой помощи.

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Автобус с украинцами столкнулся с фурой в поселке Курилово на окраине Москвы. Пострадали 8 человек. Это произошло сегодня около 9:20 по местному времени. На место ДТП прибыл вертолет с медиками.