В МИД прокомментировали авиакатастрофу украинского самолета в Иране

МИД Украины прокомментировал авиакатастрофу украинского самолета. Фото: "УНН".

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.

"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в городе Тегеран пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которую уточняют, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли", - сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "УНН".

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"Все пассажиры, предварительно, 160 и члены экипажа погибли. Посольство принимает все необходимые меры. Уточненная информация по погибших граждан Украины будет направлена дополнительно ", - добавил он.

Управление консульского обеспечения МИД создали оперативную кризисную группу. Телефон горячей линии: +38 (044) 23 81 777.

Сейчас консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняет списки погибших.

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, столице Ирана.

В кратком сообщении информагентства FARS говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".